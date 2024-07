Nouveaux bacheliers : quels sont les nouveaux critères d’attribution de bourse au Gabon ?

Les autorités de la transition ont modifié, par décret présidentiel en février dernier, les critères d’attribution des bourses de l’État pour les études supérieures au Gabon ou à l’étranger. À l’heure où la course à la bourse est lancée, la rédaction d’Info241 revient en détail sur ces nouveaux critères institués par le décret n°0065/PR/MESRSIT du 12 février 2024 et ses changements pour la vingtaine de milliers de bacheliers de juillet dernier.

Pour être boursier de l’État gabonais, les nouveaux bacheliers doivent remplir plusieurs critères. Selon l’article 16 du décret, pour être éligible à une bourse d’étude, un candidat doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité gabonaise, avoir fait la demande de bourse dans les délais requis et être orienté par une entité compétente.

Critères d’éligibilité Études supérieures au Gabon Études supérieures à l’étranger Nationalité Gabonaise Gabonaise Demande de bourse Dans les délais requis Dans les délais requis Orientation Par une entité compétente Par une entité compétente Diplôme requis Baccalauréat ou diplôme équivalent reconnu par l’État gabonais Baccalauréat d’office Moyenne annuelle en terminale ≥ 10/20 ≥ 12/20 (séries scientifiques, techniques, professionnelles)

≥ 13/20 (autres séries) Âge maximum au moment de la demande 22 ans Non spécifié Filière d’études Non spécifiée Filière jugée prioritaire pour le développement national

Pour les bacheliers généraux et technologiques entrant dans l’enseignement supérieur, les conditions sont détaillées comme suit : être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’État gabonais, avoir obtenu une moyenne annuelle de terminale supérieure ou égale à 10/20, et enfin, être âgé de 22 ans au plus au moment de la demande.

Pour pouvoir poursuivre des études supérieures à l’étranger, les critères d’attribution de la bourse sont légèrement plus stricts : avoir obtenu le baccalauréat d’office avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20 pour les séries scientifiques, techniques et professionnelles, ou une moyenne supérieure ou égale à 13/20 pour les autres séries. Enfin, le candidat doit s’inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement national.

Pour rappel, ce décret a été conjointement signé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition et le Premier ministre de la transition Raymond Ndong Sima ainsi que 5 ministres sectoriels : Pr. Hervé Ndoume Essingone (Enseignement supérieur), Michel Régis Onanga Ndiaye (Affaires étrangères), Camelia Ntoutoume-Leclercq (Éducation nationale), Charles M’ba (Comptes Publics) et Adrien Nguema M’ba (Travail et Lutte contre le Chômage).