Nigeria : le pays pétrolier africain va fournir du gaz naturel liquéfié à l’Allemagne en 2026

La société gazière nigériane Riverside LNG et la société allemande Johannes Schuetze Energy Import AG ont signé un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL) en marge d’un forum d’affaires germano-nigérian à Berlin. Le président nigérian Bola Tinubu et le chancelier allemand Olaf Scholz ont assisté à la signature, a rapporté le quotidien Vanguard, citant une déclaration du porte-parole de la présidence nigériane.

« Les premières livraisons de gaz du Nigeria à l’Allemagne commenceront en 2026 », a déclaré le journal citant Ajuri Ngelale, le porte-parole du président Bola Tinubu. Selon l’accord, le Nigeria fournira 850.000 tonnes de GNL à l’Allemagne chaque année et les exportations devraient augmenter jusqu’à 1,2 million de tonnes par an, a noté Vanguard.

Parallèlement au contrat gazier, l’Allemagne et le Nigeria ont signé un accord de financement de 500 millions de dollars pour des projets d’énergie renouvelable dans ce pays ouest-africain, rapporte le journal. Le Nigeria possède l’une des plus grandes réserves de gaz naturel d’Afrique et les neuvièmes au monde, avec des réserves confirmées de près de 208.000 milliards de pieds cubes.