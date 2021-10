Nigéria : La banque centrale lance le e-Naira, la monnaie numérique du pays

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a lancé sa monnaie numérique, le e-Naira, la version numérique de sa monnaie, le Naira. Le Président nigérian, Muhammadu Buhari a procédé au lancement officiel du e-Naira, lundi dans la capitale Abuja. Selon Godwin Emefiele, gouverneur de la CBN, la monnaie e-Naira aidera à améliorer le système de paiement dans le pays.

Il a par ailleurs ajouté que 500 millions d’e-Naira, soit 1,21 million de dollars, ont déjà été mis en circulation et sont prêts à être utilisés. « Tout le monde peut l’utiliser en fournissant les informations sur les applications ’e-Naira fast wallet’ et ’e-Naira merchant wallet’ disponibles sur Google Playstore et l’Apple Store », a indiqué le gouverneur de la CBN.

Au Nigeria, qui occupe le premier rang mondial en termes l’utilisation de la cryptomonnaie, l’usage de la cryptomonnaie a été interdit en février pour des raisons de blanchiment d’argent et de terrorisme.