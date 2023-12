Nigeria : un tir de drone de l’armée tue une trentaine de civils par erreur

30 habitants d’un village dans l’État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria ont été tués par erreur par un tir de drone de l’armée nigériane, ont fait savoir les autorités locales et des témoins du bombardement. Selon l’AFP, parmi les victimes, on trouve principalement des femmes et des enfants qui célébraient une fête musulmane.

« Des fidèles musulmans qui célébraient le Mawlid (la fête de la naissance du prophète Mahomet, ndlr) ont été tués par erreur et de nombreux autres blessés à la suite d’une attaque de drone militaire visant des terroristes et des bandits », a déclaré le gouverneur de l’État de Kaduna, Uba Sani.

Des dizaines de blessés ont été transportés dans un hôpital à Kaduna, a indiqué dans un communiqué Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité de l’État, en confirmant que plusieurs autres personnes avaient été tuées. Selon lui, l’armée a déclaré avoir « touché par inadvertance des membres de la communauté » alors qu’elle effectuait une mission de routine contre des rebelles. L’armée a souvent recours aux bombardements aériens pour combattre les groupes armés et les rebelles actifs depuis 14 ans dans le nord-est et le nord-ouest du pays