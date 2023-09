Niger : Sous la contrainte, la France va rapatrier son ambassadeur et ses militaires du pays

La France a pris la décision de révoquer son ambassadeur au Niger et d’évacuer le personnel de son ambassade à Niamey, a fait savoir le président français Emmanuel Macron dans une interview sur TF1 et France 2. Le chef de l’Etat, qui assure s’être entretenu dans la journée avec le président déchu, Mohamed Bazoum, a également fait savoir que la France met fin à sa « coopération militaire avec les autorités de fait du Niger ». Si le rapatriement de l’ambassadeur Sylvain Itté, doit intervenir « dans les prochaines heures », Emmanuel Macron précise que les militaires présents au Niger quitteront pour leur part le pays « de manière ordonnée » d’ici la fin de l’année 2023.

Ces annonces importantes interviennent alors que le pouvoir militaire nigérien avait donné, fin août, 48 heures, à l’ambassadeur de France à Niamey pour quitter son territoire. « À compter du 28 août 2023, l’intéressé ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l’intéressé et des membres de sa famille sont annulés », déclaraient les nouvelles autorités dans un communiqué de presse.

Pour rappel, au-delà des missions diplomatiques sur place, la France comptabilise 1 500 de ses soldats sur le sol nigérien, qui sont désormais concernés par l’opération de rapatriement qui doit se tenir dans les prochaines semaines.