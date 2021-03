Mouvement des casseroles : le ministre de la Santé confirme les décès survenus jeudi soir

Alors que la parole des autorités se fait rare depuis les violences policières survenues jeudi soir en marge du mouvement des casseroles, le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong a, au cours d’une conférence de presse ce vendredi, confirmé l’existence de plusieurs décès sans évoquer un bilan chiffré. Le ministre a en introduction à sa conférence, présenté ses condoléances aux familles éplorées.

« Notre seule et unique mission est la protection de la population, rien que la protection de la protection de la population », a martelé le ministre dans son intervention faisait allusion à mission du gouvernement dans cette crise sanitaire. « Nous regrettons les évènements malheureux qui se sont produits hier soir et nous tenons à présenter nos condoléances aux familles éplorées », a lâché sans plus de détails Guy Patrick Obiang Ndong.

Mais le ministre a surtout axé sa conférence de presse sur la gravité de la situation épidémiologique et la quasi-saturation litière du pays face à la flambée de nouveaux cas de coronavirus. Il a également annoncé l’ouverture de nouvelles unités dans les centres hospitaliers pour faire face à cette seconde vague.