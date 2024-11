Mitzic : Un faux policier gabonais démasqué après avoir roulé dans la farine plusieurs victimes

Donald Eko Nguema, 33 ans, a été interpellé vendredi dernier par la Police judiciaire de Mitzic après avoir passé près d’un mois à se faire passer pour l’un des leurs, rapporte ce jeudi nos confrères de L’union. Usurpant l’identité d’un agent en mission, il a multiplié les arnaques dans la localité avant d’être démasqué et placé le même jour sous mandat de dépôt à la prison centrale d’Oyem.

Entre le 22 octobre et le 11 novembre 2024, cet homme sans emploi a élaboré une stratégie visant à profiter de ses victimes en toute impunité. Sous sa fausse identité, il a fréquenté divers bars de Mitzic, accumulant des factures qu’il promettait de payer grâce à des « frais de mission » supposément en attente. Il n’a pas hésité à se présenter comme importateur de boissons en provenance de Guinée équatoriale, extorquant 40 000 FCFA à une commerçante sous prétexte de lui fournir de la marchandise.

La prison d’Oyem où croupit le mis en cause

C’est finalement la vigilance d’une de ses victimes qui a mis fin à ses agissements. Alertée, la véritable Police judiciaire a interpellé Donald Eko Nguema, qui a été présenté vendredi dernier devant un magistrat instructeur. Après audition, ce faux policier a été inculpé pour escroquerie, usurpation de titre et abus de confiance.

Présenté au magistrat instructeur vendredi dernier, Donald Eko Nguema a été formellement inculpé et écroué. Son procès à venir devra établir l’ampleur de ses méfaits et les peines encourues. Ce cas rappelle l’importance de rester vigilant face aux individus usurpant des titres officiels, une pratique malheureusement fréquente et préjudiciable pour les victimes. L’arrestation de cet escroc marque une victoire pour les forces de l’ordre locales, engagées dans la lutte contre ce type d’abus.