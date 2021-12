Mesures sanitaires Covid au Gabon : l’arrêté 559/PM annulé, voici venu l’arrêté 685/PM !

Les gabonais n’ont eu vendredi que quelques minutes pour saluer la décision d’annulation de l’arrêté gouvernemental instituant les nouvelles mesures controversées de riposte contre la Covid-19. Revanchard, le gouvernement a immédiatement répliqué hier en signant un nouvel arrêté. Il faut dire qu’en ne s’attaquant pas sur le fond de la requête introduite par le Copil citoyen, la Cour constitutionnelle a finalement donné une porte de sortie honorable au gouvernement qui l’a tout de suite saisi. Bilan des courses, l’annulation n’aura servi à rien vu que les mêmes mesures sont réapparues dans un nouvel arrêté 685/PM qui reprend à l’identique l’arrêté 559/PM querellé.

9 jours de suspension pour rien, sommes-nous tentés de dire. Le gouvernement a ce 24 décembre au soir, réagi presque mécaniquement à la décision d’annulation de la cour constitutionnelle de son arrêté 559/PM. Ne souhaitant perdre son bras de fer, l’équipe d’Ossouka Raponda a sorti un nouvel arrêté 685/PM. Un tour de passe-passe administratif qui renforce le gouvernement dans ses positions malgré le revers de la cour constitutionnelle. Une synchronisation qui interroge sur les relations entre la cour constitutionnelle qui a refusé de se prononcer sur le fond de la requête introduite par les deux citoyens de la société civile.

Au final, les mesures controversées dont la fin de la gratuité des tests PCR boudée par les députés sont tout de même entrée en vigueur et au pas de course hier. Sans qu’on ne sache comment le gouvernement aurait pu le faire appliquer nuitamment. Tout ça pour ça ! Les gabonais ayant une nouvelle fois été floués par ces deux institutions l’une pour une annulation complaisante et l’autre qui aura saisi la balle au vol tendue par la Cour constitutionnelle. Au finish, le gouvernement gagne toujours. Laissant patois les deux chambres parlementaires qui ne sont donc que de simple faire-valoir qui ont cette fois été informés de l’arrêté gouvernemental comme d’une lettre à la poste.

Voici l’intégralité de ce nouvel arrêté 685/PM :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 suscitée, fixe les nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19.

Article 2 : Pour les passagers vaccinés entrant sur le territoire national, le test de dépistage est obligatoire à l’arrivée et sont exemptés d’observer la période de quarantaine.

Article 3 : Pour les passagers non vaccinés entrant sur le territoire national, il est imposé un test de dépistage à l’arrivée et une période de quarantaine obligatoire d’une durée de 5 jours dans un établissement hôtelier agréé sur la plateforme de réservations « Assistance Voyage Gabon ».

Article 4 : Il est décidé d’une augmentation du nombre de rotations hebdomadaires des vols internationaux qui passent de 2 à 5 par compagnie aérienne.

Article 5 : S’agissant de la circulation à l’intérieur du pays, les personnes vaccinées sont exemptées de l’Autorisation Spéciale du Ministère de l’Intérieur et du test PCR.

Les non vaccinées doivent, outre justifier d’un test PCR négatif valable 14 jours, obtenir une Autorisation Spéciale du Ministère de l’Intérieur pour tout déplacement.

Article 6 : Il est décidé de la fin de la gratuité des tests PCR, ainsi :

test PCR normal : 20.000 FCFA ;

test PCR VIP : 50.000 FCFA.

Ces tests sont valables 14 jours sur le territoire national et 3 jours pour les voyageurs internationaux.

Article 7 : Il est fait obligation aux personnes non vaccinées souhaitant accéder aux lieux publics notamment les administrations, les entreprises, les restaurants, les snack-bars, de présenter un test PCR négatif en cours de validité.

Pour les personnes vaccinées, l’accès aux lieux précités est conditionné par la présentation d’une attestation ou d’une carte de vaccination.

Article 8 : Les entreprises dont tous les employés sont vaccinés sont exemptés de la mesure de couvre-feu notamment les restaurants, les snack-bars etc.

Article 9 : Toute personne vaccinée est autorisée à circuler aux heures du couvre-feu.