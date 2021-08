Maroc : le roi Mohammed VI dénonce des “attaques” contre son pays

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a dénoncé vendredi, des “attaques méthodiques” contre son pays “de la part de certains pays et d’organisations notoirement hostiles”. Dans un discours prononcé à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, il a affirmé que certains pays, notamment des pays européens, "craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d’influence dans la région maghrébine".

"Ils ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé, que, désormais, nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur leurs ressources et leurs potentialités, dans l’intérêt bien compris de nos peuples", a également dit le Souverain, dénonçant l’action de certains pays qui veulent "précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays".

Pour Mohammed VI, "toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, ont été mobilisées, avec une distribution des rôles et le déploiement d’impressionnants dispositifs d’influence".