Maroc : le bilan du séisme s’alourdit à 2 946 morts et 5 674 blessés

Le Maroc a annoncé ce mercredi que le séisme qui a secoué plusieurs villes du Royaume, il y a quelques jours, a fait 2 946 morts, selon un dernier bilan provisoire. Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré, par voie de communiqué, que "dans un bilan actualisé à 19 heures, mercredi soir, heure locale, le nombre de décès a atteint les 2 946 et celui des blessés 5 674 personnes".

Le ministère a indiqué que "2 944 personnes ont été enterrées, avec un taux d’inhumation dépassant 99 % du total des décès". Les initiatives populaires en faveur des victimes du tremblement de terre ne se sont pas arrêtées, dans la mesure où des centaines de camions et de voitures sont arrivés dans les zones sinistrées avec des aides alimentaires, des couvertures et des matelas.

Le ministère a expliqué que, "Les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts pour secourir et évacuer les blessés, soigner les victimes et mobiliser toutes les capacités nécessaires pour faire face aux effets de cette tragédie". La magnitude du séisme qui a secoué le Maroc, au soir du vendredi, a atteint 7 degrés sur l’échelle de Richter, et son épicentre était situé dans la région d’Al Haouz (centre), touchant plusieurs villes, dont la capitale Rabat, Casablanca (les plus grandes villes du Maroc), Meknès, Fès, Marrakech, Agadir et Taroudant, selon l’Institut national de géophysique, qui a fait savoir que le séisme était “le plus violent depuis un siècle“.