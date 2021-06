Mali : Mécontente des nouvelles autorités, la France suspend ses opérations militaires

La France a annoncé jeudi qu’elle suspendait jusqu’à nouvel ordre les opérations conjointes avec l’armée malienne. Les quelque 5 000 militaires français de la force Barkahne, impliqués dans la lutte anti-jihadiste au Sahel, “continueront d’opérer” au Mali, mais en solo, et “la décision sera réévaluée dans les prochains jours”, ont précisé les autorités françaises en guise de prostation.

« Des exigences et des lignes rouges ont été posées par la Cédéao et par l’Union africaine pour clarifier le cadre de la transition politique au Mali », et « dans l’attente de ces garanties, la France […] a décidé de suspendre, à titre conservatoire et temporaire, les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit », souligne le ministère français des Armées dans un communiqué.

Par cette décision, Paris manifeste sur le terrain sa condamnation du coup d’État, et tente d’appuyer les pressions de la communauté internationale sur les militaires putschistes du Mali pour obtenir un retour du pouvoir aux mains de civils à l’issue d’élections prévues courant 2022. La France emboîte le pas aux États-Unis, dont le département d’État a suspendu dès la fin mai l’assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali.