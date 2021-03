Malgré la vive opposition des autorités, Me Fabien Méré reçoit les hommages de ses pairs

Grande journée d’hommage hier à Libreville à l’avocat et opposant décédé Me Fabien Méré. Après la forte opposition du ministre de l’Intérieur et du procureur général d’organiser cette cérémonie d’hommage au palais de justice, c’est finalement à la Maison de l’avocat que les avocats du Gabon ont rendu jeudi, un émouvant hommage à leur confrère émérite décédé en exil France.

Comble de l’animosité des autorités politiques, le cortège funéraire parti de Casepga à Oloumi dans le 5ème arrondissement de Libreville a même été bloqué en chemin par la police s’opposant à des hommages officiels de l’illustre disparu. C’est au forceps que les autorités gabonaises ont finalement consenties à lâcher de leste. Pour sauver les apparences, c’est le secrétaire général du ministère de la Justice, François Mangari, qui représentera l’administration à cette cérémonie d’hommage. Une vue de la file d’attente au cours de cette cérémonie Le représentant du ministère de la Justice a ainsi déposé une gerbe de fleurs avant de signer le livre d’or de la cérémonie. L’émouvante cérémonie de la Maison de l’avocat a été marqué par la remise de la Robe noire de Me Fabien Méré à son fils. Une cérémonie millimétrée qui s’est effectuée dans le strict respect des gestes barrières imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Décédé en exil en France le 27 janvier, Me Fabien Méré avait été une grande figure politique du Gabon notamment dans l’opposition avant de se rapprocher du pouvoir en faisant partie d’un gouvernement d’Omar Bongo. En 2016, il s’était vivement opposé à Ali Bongo ce qui lui aura valu son exil en France où il deviendra l’un des visage radical à la « résistance » aux autorités de Libreville.