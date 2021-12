Malgré la baisse des cas Covid-19 au Gabon, les autorités n’ont pas renoncé aux restrictions du 15 décembre

Alors que la 3e vague de la pandémie de Covid-19 est désormais au plus bas au Gabon, le gouvernement gabonais n’a toujours pas renoncé à appliquer de nouvelles mesures restrictives prévues pour entrer en vigueur ce 15 décembre. L’arrêté gouvernemental y relatif a notamment déjà été publié au Journal officiel, laissant clairement entrevoir la fin de la gratuité des tests PCR ou encore l’obligation de détenir un pass sanitaire pour accéder aux services et lieux publics.

De nouvelles restrictions gouvernementales contestées notamment par la société civile, entreront bien en vigueur ce 15 décembre. Bien que le nombre de cas actifs a drastiquement baissé depuis l’annonce de ces mesures en octobre, le gouvernement dirigé par Rose Christiane Ossouka Raponda ne semble pas y avoir renoncé. Au contraire, l’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l’entrée en vigueur de ces mesures a été publié dans le n°141 du Journal officiel du 1er au 7 décembre.

Nouvelles mesures

Cet arrêté signé par la Première ministre et les ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, du Tourisme, du Budget et des Comptes publics, de la Santé et des Transports est sans équivoque sur ce qui attend les gabonais au 15 décembre. Composé de 10 articles, l’arrêté marque l’obligation de se soumettre à un nouveau test de dépistage pour les voyageurs arrivant au Gabon sans quarantaine pour les vaccinés et une quarantaine de 5 jours pour les détenteurs de test PCR négatif (art 2 et 3).

Mais aussi le passage des rotations hebdomadaires des vols internationaux de 2 actuellement à 5 par compagnie aérienne (art 4). Ce, malgré le risque encouru par le nouveau variant Omicron à l’origine déjà de la fermeture des frontières aériennes du Gabon avec les pays d’Afrique australe. Coté voyages domestiques, l’exemption pour les personnes vaccinées de voyager sans « l’Autorisation Spéciale du Ministère de l’Intérieur » et du test PCR étendu à 14 jours (art 5). Elles pourront également circuler aux heures de couvre-feu (art 9).

Dispositions controversées

A ces nouvelles dispositions, figure en bonne place la fin de la gratuité des tests PCR (art 6) qui seront désormais de 20 000 FCFA (test normal) à 50 000 FCFA (test VIP). Une mesure controversée qui n’est pas sans poser le problème de la détection, du décompte et des statistiques sur la pandémie en raison de tests PCR devenus onéreux. En outre, « Les entreprises dont tous les employés sont vaccinés sont exemptés de la mesure de couvre-feu notamment les restaurants, les snack-bars etc » (art 8).

L’autre mesure parmi les plus controversées concerne l’obligation d’un pass sanitaire (vaccination ou test PCR négatif en cours de validité) pour l’accès « aux lieux publics notamment les administrations, les entreprises, les restaurants, les snack-bars » (art 7). C’est contre elle également que plusieurs organisations de la société civile ont d’ores et déjà appelé à une journée ville morte ce 15 décembre. Un bras de fer que semble vouloir gagner à tout prix les autorités gabonaises.