Maisons détruites à London : Le ministère gabonais de la Justice annonce l’ouverture d’une enquête

Alors que la désolation et la colère ont gagné depuis mercredi nombre de Librevilllois après la destruction de plusieurs maisons par des hommes d’affaires d’origine libanaise, le gouvernement gabonais vient de réagir. Selon un communiqué officiel du ministère de la Justice parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241, une enquête a été ouverte par les autorités gabonaises pour faire la lumière sur ce litige foncier qui remontrait à l’ère Omar Bongo.

« Le ministère de la Justice, Garde des sceaux, chargé des Droits de l’Homme et de l’Egalité des genres, a été informé ce jour par les médias périphériques d’une opération de destruction de plusieurs maisons au quartier London, dans le 4ème arrondissement de Libreville, sous la conduite d’un huissier de Justice », indique le communiqué des autorités gabonaises qui semblent n’avoir eu vent de l’affaire que grâce aux « médias périphériques ».

Un important dispositif policier a encadré ce déguerpissement forcé

Avant de rappeler que « Selon les déclarations des victimes, cette destruction aurait été faite en violation de leurs droits et des règles établies en la matière ». D’où l’annonce de l’ouverture d’une enquête officielle : « Au regard de ce qui précède, une enquête a été ouverte afin de déterminer la réalité des faits ». En effet, l’incident est survenu ce mercredi avait été encadré par les forces de l’ordre à l’initiative d’un huissier de justice pour faire appliquer une décision de justice.

Une « expropriation » de leurs terres manu militari et au bulldozer que ne comprennent pas plusieurs gabonais et surtout les victimes de cette opération qui fait couler beaucoup d’encre et de salives. L’opération s’est-elle faite en conformité avec la loi ? Si non, comment une telle injustice a-t-elle pu être autorités par les forces de l’ordre ? Autant de questions qui se posent dans l’opinion et qui attendent des réponses claires des autorités gabonaises.