Madagascar : le gouvernement dénonce la démarche arbitraire de la France sur les îles Glorieuses

Trois semaines après la publication par le gouvernement français du décret portant « Création de la Réserve naturelle nationale de l’archipel des Glorieuses » dans le journal officiel de la République française, le ministère des Affaires étrangères de Madagascar a réagi à travers un communiqué ce 2 juillet. Cet archipel des Glorieuses fait partie des îles éparses gardées par la France après l’indépendance de Madagascar en 1960.

« Le Gouvernement malgache regrette la démarche arbitraire du Gouvernement français qui va à l’encontre de l’engagement des deux parties à s’abstenir de tout acte unilatéral pendant la durée des négociations pour le règlement pacifique du différend relatifs aux îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa, et Bassas da India », peut–on lire dans un communiqué du ministère.

Une vue des lieux

A en croire cette déclaration du gouvernement malgache, la démarche du gouvernement français « ignore l’appel à la retenue lancé par le Gouvernement malagasy mais va également en désaccord du communiqué conjoint issu de la première session de la Commission mixte du 18 novembre 2019, dans lequel les deux parties se sont convenues de poursuivre le dialogue dans un esprit positif, constructive et de bonne foi ».

Cette première session tenue à Antananarivo, capitale de Madagascar devait normalement être suivie d’une nouvelle réunion à Paris mais a finalement été ajournée à cause de la crise sanitaire.

Sur cette lancée, le gouvernement malgache rappelle la Résolution 34/91 du 34ème Assemblée générale des Nations Unies qui reconnait la souveraineté de Madagascar sur les quatre îles. Dans ladite résolution, il est clairement écrit noir sur blanc que l’Assemblée « demande au Gouvernement français de rapporter les mesures portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de Madagascar et de s’abstenir d’en prendre d’autres qui auraient le même effet et pourraient affecter la recherche d’une solution juste au (…) différend » entre Madagascar et la France.

Dans un communiqué en date du 18 mai 2020, le gouvernement malgache avait déjà exprimé son opposition à ce projet de décret. Une position qui demeure toujours inchangée selon le ministère des Affaires étrangères.