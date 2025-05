Loi sur les partis et découpage électoral : les partis sommés de désigner leur représentant d’ici lundi

Le gouvernement gabonais accélère la cadence des réformes institutionnelles. Dans un communiqué diffusé ce 8 mai, le ministère de la Réforme des institutions a enjoint hier les partis politiques légalement reconnus à transmettre les listes de leurs représentants pour intégrer deux nouveaux comités chargés de rédiger des projets de loi majeurs. Délai fixé : ce lundi 12 mai à 17 heures, « délai de rigueur », précise le texte.

Les deux comités annonceés à la suite d’une rencontre mercredi entre le président gabonais et les partis politiques, seront composés chacun de 30 membres, seront chargés respectivement de l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la réforme des partis politiques, et d’un autre sur le découpage électoral, conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif et aux dispositions de l’article 248 du Code électoral.

Une autre vue de la rencontre entre le président les chefs de partis

« Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, Monsieur François Ndong Obiang, appelle les partis politiques à déposer les listes de leurs représentants à son cabinet sis à Batterie IV (impasse Jean Rémi Ayouné), le lundi 12 mai 2025 à 17 heures, délai de rigueur », indique le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241.

Ce calendrier resserré soulève néanmoins des inquiétudes dans certains milieux politiques, qui redoutent une concertation précipitée sur des sujets aussi structurants. La réforme des partis vise à clarifier le fonctionnement, l’existence légale et le financement des formations politiques, tandis que le redécoupage électoral pourrait profondément modifier l’équilibre des circonscriptions dans le pays.

Pour les acteurs impliqués, le défi est donc double : peser dans les débats tout en veillant à ce que ces réformes ne soient pas instrumentalisées à des fins de contrôle politique.