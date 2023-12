Loi des finances 2024 du Gabon : le budget de l’armée toujours en hausse

Pourquoi le budget de l’armée continue d’augmenter, les autorités ont-ils vent d’une agression en préparation ? La LFI 2024 a été présenté à l’issue du Conseil des ministres du 6 décembre 2023 si on note un budget de 4 162 milliards de francs CFA qui est équilibré en recettes et en dépenses et une hausse de 559,7 milliards de francs CFA. Yvan NZE, un citoyen nous fait ses observations sur les points saillants de ce budget, le premier de l’après Ali Bongo.

À la lecture de la Loi des Finances 2024 du Gabon, trois éléments saillants émergent, suscitant des réflexions quant à la direction économique du pays.

1. Maintien de la Pratique de l’Endettement Critiquée :

Un constat évident est le maintien de la pratique critiquée consistant à s’endetter pour rembourser les dettes antérieures. Cette stratégie, souvent décriée sous d’anciens gouvernements, souligne une continuité qui pourrait susciter des interrogations sur la viabilité à long terme de cette approche financière. L’Etat va émettre pour rembourser l’emprunt eurobond qui mature en juin 2024.

2. Augmentation de la Dette et Pression Fiscale :

Le second point concerne une double augmentation : celle de la dette et de la pression fiscale. La Loi des Finances prévoit une hausse via la douane et les impôts, pointant vers des efforts pour renflouer les caisses publiques. Cependant, cette stratégie pourrait exiger un équilibre délicat afin d’éviter d’étouffer les contribuables et les entreprises.

3. Croissance dans le Secteur Minier :

Un aspect positif de la loi réside dans la prévision d’une croissance forte des activités minières. Cela suggère un potentiel d’augmentation des recettes l’année prochaine. Néanmoins, des préoccupations surgissent quant à la logistique de ce boom, en clair l’état des rails et de la route peuvent-ils soutenir un tel niveau d’activité ? L’avenir à court terme nous le dira .

Un Budget à l’Optimisme Modéré :

Bien que le budget affiche un optimisme quant à la croissance, certains observateurs estiment qu’il manque d’ambition. Une approche plus ambitieuse aurait peut-être impliqué une baisse des tarifs douaniers, accompagnée d’un renforcement des mécanismes de contrôle des prix.

Défis et Interrogations :

Le contexte international, marqué par une croissance molle voire atone de nos principaux partenaires économiques clés, soulève des interrogations sur la viabilité des prévisions. Augmenter la fiscalité au port dans un tel contexte exige une vision optimiste, en parallèle avec des plans stratégiques pour stimuler l’activité économique.

Redéfinir les Priorités Budgétaires :

La hausse du budget alloué à l’armée suscite des interrogations légitimes : quelle menace préparons-nous à contrer ? En période de transition, redéfinir les priorités budgétaires devrait impliquer des coupes judicieuses dans certaines dépenses, tout en restant conscient des besoins urgents de la nation.

Conclusion :

La Loi des Finances 2024 du Gabon reflète une vision optimiste teintée de prudence. La nécessité d’un équilibre délicat entre l’optimisme économique et la réalité des défis internationaux reste essentielle. La transition actuelle appelle à une réévaluation stratégique des dépenses et à une gestion judicieuse des ressources pour assurer un développement économique stable et durable.

Yvan NZE