Litige foncier : Des pilonnes électriques à haute tension créent la discorde à Port-Gentil

Le collectif des habitants du quartier PG2 situé dans le 2e arrondissement de Port-Gentil est en colère. À cet effet, il a sorti son épée de croisade pour mieux se faire entendre. À l’origine de ce mouvement de protestation : la prolifération à grand pas des pilonnes électriques de haute tension appartenant à l’entreprise Téléménia.

Pour ce qui est des habitants du quartier PG2, vivre à proximité de lignes à haute tension présente un risque pour la santé. Elles seraient notamment suspectées de jouer un rôle dans l’apparition de leucémies (cancer des cellules du sang) chez les enfants pour ne citer que celui-ci. Face aux effets nocifs que ce champ électromagnétique pourrait produire, les populations dudit quartier en appellent les plus hautes autorités à résoudre ce problème pour le plus grand bonheur des riverains.

Une vue des lieux

« Nous implorons le gouvernement de trouver une solution par rapport à la situation dans laquelle nous sommes confrontés », supplie Éric, un des membres du collectif.

Il faut dire que des courriers de demande d’arrêter des travaux ont été adressés à la société précitée. Mais en vain, car aucune réponse ne leur a été transmise à ce jour.

« Nous sommes déçus que les démarches entreprises n’aboutissent à rien. Et le gouvernement ne fait pas cas. C’est pas normal », se désole Claudia, une autre membre du mouvement d’humeur de PG2, bien consciente que le rapport de force est en leur défaveur. « Nous sommes conscients que rien ne va prospérer. Mais nous ne pouvons pas également exposer la population à cette haute tension », conclue-t-elle.

Cependant, face à ce refus de coopérer, les riverains de PG2 ont promis de durcir le ton si rien n’est fait dans le bon sens le plus rapidement possible pour le plus grand bonheur de tous.