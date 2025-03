Libreville : Une nouvelle panne électrique de la SEEG impacte plusieurs quartiers

Un incident sur le réseau électrique de Libreville ce lundi après midi, a plongé plusieurs quartiers dans le noir. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé, via un communiqué, qu’un câble souterrain défectueux dans la zone des Trois Quartiers est à l’origine des perturbations affectant la distribution d’électricité.

Les quartiers concernés incluent Plaine Orety, Louis (zone Hôpital Mère et Enfant), Bessieux, la Primature ainsi qu’une partie de Petit-Paris et de l’ex-Gare routière. Cet incident a entraîné des coupures de courant en cascade, affectant aussi bien les foyers que les infrastructures publiques et commerciales.

Face à cette panne, les équipes techniques de la SEEG ont été immédiatement mobilisées pour procéder aux réparations nécessaires. L’entreprise assure être à pied d’œuvre pour rétablir la fourniture d’électricité dans les plus brefs délais.

Dans son communiqué, la SEEG a présenté ses excuses à la clientèle touchée par cet incident et a mis à disposition un contact téléphonique (011 76 73 73) pour toute information supplémentaire. L’entreprise invite également les usagers à suivre ses mises à jour via ses canaux de communication, notamment sur Facebook (@SEEG01) et TikTok (seegespaceclients).

Cet incident met une fois de plus en lumière la fragilité du réseau électrique gabonais et soulève des interrogations sur la nécessité d’investissements plus conséquents pour moderniser les infrastructures énergétiques du pays.