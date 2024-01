Les principales tendances vidéo pour 2024-2025

Nous ne surprendrons probablement personne si nous affirmons que le contenu vidéo est en train de devenir la base de l’Internet moderne. Le Zoomer moyen passe aujourd’hui en moyenne 3 heures par jour à regarder des vidéos, et ce chiffre est en constante augmentation.

Mais avez-vous réfléchi à la façon dont les tendances vidéo évoluent en ce moment ? Et quelle est l’ampleur de ces changements ?

Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons vous parler des principales tendances vidéo de notre époque et tenter de faire des prévisions pour 2024-2025. Nous sommes sûrs que vous découvrirez beaucoup de choses intéressantes !

8 grandes tendances vidéo de notre époque et de l’avenir proche

Tendance n° 1. De plus en plus d’utilisateurs regardent des vidéos sans le son

Selon les statistiques, les utilisateurs regardent jusqu’à 85 % des vidéos courtes sur Facebook sans le son. Dans le même temps, 41 % des vidéos ne sont pas compréhensibles pour les spectateurs lorsqu’elles sont visionnées sans le son.

Il ne faut pas s’attendre à ce que les utilisateurs commencent à activer plus souvent le son dans les vidéos courtes. Le moyen le plus raisonnable de sortir de cette situation est d’ajouter des légendes et des sous-titres. Cela augmente la profondeur de visionnement et rend la vidéo compréhensible même pour les utilisateurs qui n’activent généralement pas le son.

Entre autres choses, l’activation des sous-titres peut augmenter la vitesse de visionnage de la vidéo de 80 %. L’utilisateur peut activer la lecture rapide (si la plate-forme le permet), visualiser la séquence vidéo et lire le texte des sous-titres. Cela permet de gagner beaucoup de temps. Et si nécessaire, vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause et lire le texte plus attentivement.

Tendance n° 2. Les réseaux sociaux adoptent de plus en plus le format vidéo

Fait intéressant : le trafic de la plateforme TikTok a augmenté de 8800% en 5 ans. Il s’agit d’une croissance énorme dont même les services Web les plus populaires ne peuvent se vanter. Par exemple, YouTube, même s’il reste le deuxième site web le plus populaire au monde, n’a jamais connu un taux de croissance aussi rapide.

En 2022, le streaming vidéo représente environ 82 % du trafic Internet total. Il est probable que ce chiffre puisse atteindre 85 % en 2024, et 90 % dans quelques années.

Désormais, il n’y a plus aucun réseau social populaire qui ne dispose pas d’un format vidéo. Les développeurs sont bien conscients que c’est l’avenir, et ils n’ont certainement pas l’intention de rester à la traîne et de laisser leurs concurrents leur passer devant.

Tendance n° 3. Les chats vidéo aléatoires comme Omegle augmentent leur audience

Bien que le format de chat vidéo ne soit plus une nouveauté, l’intérêt qu’il suscite a considérablement augmenté ces dernières années. À bien des égards — à cause de la pandémie de Covid-19, du confinement et de l’isolement massif. De nombreux chats vidéo ont réussi à multiplier leur audience par 2 ou 3 en un temps très court. Parmi les plus populaires d’entre eux, nous pouvons citer les suivants :

OmeTV — un analogue d’Omegle avec des filtres de genre et géographiques, ainsi qu’un traducteur de messages intégré dans la langue sélectionnée.

OmegleTV.chat — une alternativa OmeTV qui offre à ses utilisateurs un filtre de genre qui ne se trompe jamais, un traducteur de messages intégré et l’un des meilleurs services d’assistance pour le chat vidéo.

Emeraldchat — une combinaison d’un chat vidéo de type Omegle et d’un service de messagerie fonctionnel pour un partage facile de différents médias.

Azar — un chat vidéo avec des inconnu(e)s et une plateforme de streaming vidéo qui vous permet de gagner de l’argent réel grâce aux diffusions.

Comme vous pouvez le constater, le choix est vraiment vaste, et nous n’avons énuméré qu’une petite partie des chats vidéo populaires qui méritent votre attention. Il y en a en fait beaucoup plus !

Tendance n° 4. La demande croissante de vidéos courtes

La tendance des vidéos courtes a été lancée par TikTok . Très vite, YouTube, Snapchat et Instagram ont proposé un format similaire, et cette tendance ne disparaîtra pas dans les années à venir.

En même temps, tout le monde n’a pas réussi à mettre en œuvre le format de la vidéo courte avec autant de succès que les sites mentionnés. L’application Quibi en est un bon exemple. Les développeurs souhaitaient créer un concurrent à TikTok, ont dépensé beaucoup d’argent pour attirer des stars populaires et ont proposé leur propre version de monétisation du contenu. Mais Quibi avait une version gratuite très limitée, et payer près de 5 $ par mois pour ce que d’autres donnent gratuitement n’était pas particulièrement désirable. En résumé, le projet Quibi a échoué.

Conclusion : La demande de vidéos courtes va continuer à croître, mais les plateformes vidéo doivent faire attention à sa mise en œuvre.

Tendance n° 5. Les créateurs de vidéos monétisent leur contenu en utilisant des plateformes tierces

Auparavant, la monétisation sur YouTube était le moyen le plus facile de gagner de l’argent pour de nombreux vidéastes. Pourtant, aujourd’hui, de plus en plus de créateurs se tournent vers des services tiers qui leur permettent de tirer un revenu de leurs abonnés. Un excellent exemple est Patreon. Ou la plateforme pour adultes OnlyFans.

Il existe d’autres sites qui offrent à leurs utilisateurs de nouveaux moyens de gagner de l’argent : Memberful, Buy Me a Coffee, Liberapay. Ils ne sont pas encore très populaires, mais dans un avenir proche, ils pourraient devenir une partie très importante d’Internet.

Tendance n° 6. Le contenu vidéo est de plus en plus segmenté

La famille moyenne aux États-Unis possède environ 7 appareils pour visionner du contenu vidéo : téléphones, tablettes, téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portables, etc. Cela signifie que les formats vidéo sont de plus en plus segmentés — horizontaux et verticaux, avec différents aspects et formats.

À propos, on a appris récemment que TikTok teste désormais des vidéos horizontales. Ce qui pourrait en faire un concurrent encore plus sérieux pour YouTube.

Tendance n° 7. La vidéo devient une partie intégrante de la promotion des marques

Une personne peut retenir jusqu’à 95 % des informations d’une vidéo et seulement 10 % lorsqu’elle lit un texte. Les spécialistes du marketing qui utilisent la vidéo confirment une augmentation moyenne de 49 % de leurs revenus. Les vidéos génèrent 1 200 % de reposts en plus que le texte et les images combinés. 81 % des gens disent que c’est la vidéo qui les a convaincus d’acheter un produit ou un service. Par conséquent, nous n’avons aucun doute que le marketing vidéo restera une tendance clé dans le domaine du marketing Internet en 2024-2025.

Tendance n° 8. Le format des Stories s’avère efficace en tant que technologie de marketing numérique

Selon les statistiques, 86,8 % des utilisateurs d’Instagram publient quotidiennement des Stories. Et les marques qui utilisent les Stories dans leurs publicités et promotions augmentent leur CTR de 73 % en moyenne. La profondeur des vues des Stories courtes devient désormais supérieure à celle du flux principal. De nombreux utilisateurs ne font pas du tout défiler le fil. Ils regardent les Stories et quittent ensuite l’application. Les marques devraient donc continuer à travailler avec ce format dans un avenir proche.

Conclusion

Il ne fait aucun doute que le rôle du contenu vidéo ne fera qu’augmenter en 2024-2025. Compte tenu du rythme de vie rapide d’une personne moderne, elle n’aura tout simplement pas le temps d’écrire de longs textos, de lire de longs ouvrages ou des manuels. Il est beaucoup plus facile de regarder une revue qui l’intéresse, de passer un appel vidéo, de discuter rapidement, de diffuser ou de tenir une vidéoconférence avec de nombreux participants, que de résoudre tous les problèmes exclusivement par le texte ou la voix.

Nous pouvons donc affirmer que dans les années à venir, le rôle du contenu vidéo ne fera qu’augmenter dans presque tous les domaines de notre vie. Au fil du temps, il pourrait commencer à être remplacé par les technologies de RV et de RA, mais il est peu probable que cela se produise de sitôt. Dans tous les cas, nous garderons un œil sur la situation et observerons les nouvelles tendances numériques.