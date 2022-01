Les magistrats du Gabon déposent un préavis de grève de 15 jours sur table du gouvernement

Quelques jours seulement après avoir tenu leur assemblée générale ce 5 janvier, le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) a déposé un préavis de grève de 15 jours sur la table du gouvernement. Ils réclament des autorités gabonaises du matériel roulant pour accomplir leurs missions. Non sans dépeindre l’actuel gouvernement d’égoïste et de ne vouloir le bien de personne, même pas celui des acteurs de la justice gabonaise.

Les prochains jours s’annoncent noirs dans l’administration judiciaire gabonaise. Et pour cause, le principal syndicat du secteur, a décidé d’interpeller une nouvelle fois les autorités sur leurs conditions de travail dégradées. Réunis ce mercredi en assemblée générale à Libreville, les magistrats ont unanimement décidé de déposer un préavis de grève sur la table de la ministre de la Justice.

« Le pouvoir exécutif ne voudra jamais de notre bien s’il n’est pas contraint de le faire. Il ne souhaite le bien de personne, encore moins de la population. Les membres du gouvernement ne sont là que pour défendre leur intérêt. L’amélioration des conditions de vie de la population ne fait pas partie de leur programme. Voler, détourner, s’enrichir, tels sont les leitmotiv de nos dirigeants », se sont indignés les responsables du Synamag.

Un tableau sombre qu’ils ont décrit ainsi : « Pendant ce temps, c’est la population qui subit la coercition des mesures de lutte contre le Covid-19, et l’acharnement du gouvernement à précariser la population par l’augmentation des frais des tests PCR. Qu’est-ce que le peuple gabonais a fait pour mériter un tel gouvernement ? ». Le ton est ainsi donné sur cette grève et sur la capacité des autorités à la désamorcer ou non cette future crise sociale.