Les gestes de premiers secours en forêt transmis par les Eléments français au Gabon à des ONG

Dans une initiative conjointe visant à renforcer les compétences en matière de premiers secours en milieu forestier, les Eléments français au Gabon se sont associés à l’ONG Muyissi Environnement pour dispenser une formation intensive aux membres des organisations de la plateforme Gabon Ma Terre Mon Droit.

La session de formation s’est déroulée avec succès dans l’enceinte du Camp de Gaulle à Libreville les 18 et 19 décembre 2023. L’objectif premier était de doter les participants des compétences nécessaires pour prendre en charge des situations d’urgence en milieu forestier et fournir une assistance citoyenne aux personnes en détresse.

Extraction d’une victime inconsciente d’un véhicule

Les 14 stagiaires ont bénéficié d’une formation approfondie sur divers aspects des premiers secours, incluant les techniques de protection des personnes exposées à un danger, la gestion des hémorragies externes, la perte de connaissance, la réanimation par massage cardiaque et défibrillateur, la prise en charge après noyade, les brûlures, les traumatismes, les envenimations et morsures, les piqûres d’insectes, et bien d’autres. Les formateurs, le caporal-chef Romain et l’adjudant-chef Boris de la division d’assistance opérationnelle secourisme, ont partagé leur expertise avec engagement.

Notons également la contribution significative des éléments du détachement de liaison et contacts, dirigé par le major MAHÉ Richard et composé de Thomas, Gaël LUC et Brice, qui ont facilité l’organisation de cette session de formation en gestes de premiers secours en forêt.

Une vue des formateurs et quelques stagiaires

Les retours des stagiaires ont été unanimes quant à leur satisfaction à la fin de la formation. Christopher Dolmy de l’ONG Muyissi Environnement a exprimé son enthousiasme, soulignant que « pour nous qui allons régulièrement en forêt pour des activités telles que la cartographie participative et l’observation indépendante des forêts et des plantations industrielles de palmiers à huile, c’est une aubaine car nous ne connaissions pas toutes ces techniques apprises ».

La cohorte de stagiaires a exprimé le souhait de participer à d’autres sessions de formation, particulièrement celles impliquant une immersion dans les zones forestières, pour une application plus concrète des compétences acquises. Cette initiative témoigne de l’importance de la collaboration entre les acteurs civils et militaires pour renforcer la sécurité et les compétences en situation d’urgence dans des environnements spécifiques comme la forêt.