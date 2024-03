Energie : Les autorités gabonaises promettent un plan d’urgence contre les coupures et délestages

Bientôt la fin des délestages et autres coupures d’électricité ? Le Gabon est confronté à une crise énergétique alarmante, exacerbée par des infrastructures vétustes et une offre d’électricité en deçà de la demande nationale. Ces problèmes ont été au menu d’une réunion de crise mardi, dirigée par le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima. Y étaient convoqué les ministres sectoriels et les responsables concernés pour évaluer la situation et planifier une réponse urgente.

Les coupures d’électricité intempestives affectent toutes les villes et provinces du pays, mettant en évidence la nécessité critique de moderniser les infrastructures énergétiques. Bien que des projets de construction de barrages hydroélectriques aient été envisagés, leur exécution a été entravée par un manque de volonté politique, laissant le pays dans une situation préoccupante. Selon les estimations, les besoins énergétiques du Gabon s’élèvent à 11 000 mégawatts, bien au-dessus de l’offre actuelle. Une vue de la réunion gouvernementale de crise de ce mardi La réunion de crise du 12 mars dernier à la Primature, a permis de discuter des mesures immédiates à prendre, notamment l’acquisition de 27 groupes thermiques pour répondre aux besoins urgents, en attendant la mise en service du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval prévue pour 2025. Ce projet fournira 35 mégawatts, comblant ainsi 13% des besoins en électricité de la région du Grand Libreville. En parallèle, des projets de construction de centrales solaires et thermiques sont prévus pour renforcer la capacité énergétique du pays. La construction de la première phase de la centrale solaire d’Ayemé Plaine, d’une capacité de 60 mégawatts, est prévue cette année, tout comme la construction de plusieurs centrales thermiques et barrages hydroélectriques. Il est évident que des décisions cruciales doivent être prises pour relever ces défis énergétiques, qui ont un impact direct sur l’industrie, les ménages et l’emploi dans le pays. Une vision à long terme et des investissements stratégiques sont nécessaires pour garantir une production énergétique efficace et durable, essentielle à la croissance économique et au développement du Gabon.