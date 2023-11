Les administrateurs d’entreprise sensibilisés à Libreville sur l’importance de leurs fonctions

L’Institut gabonais des administrateurs (IGA), une filiale de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) a organisé mercredi à Libreville le troisième séminaire des administrateurs pour une sensibilisation sur l’importance de leurs fonctions. Le présent séminaire a vu la participation les grandes figures de l’économie au Gabon.

Parmi eux le président de la FEG Henri Claude Oyima, Christian Kerangall PDG de la Compagnie du Komo, Jean Baptiste Bikalou PDG du groupe Petro Gabon et les nouveaux PCA. Selon le Centrafricain, Lionel Beninga, la fonction d’administrateur est primordiale dans une entreprise.

« La fonction d’administrateur est primordiale dans une entreprise parce qu’elle détermine les conditions de réussite d’une entreprise. Un bon administrateur c’est celui qui connait ses orientations, ses fonctions, les limites de ses fonctions, qui connait ses droits et ses devoirs », a-t-il indiqué.

L’expert centrafricain

Aussi, poursuit-il, « Quand une entreprise échoue, c’est que le conseil d’administration n’a pas bien fonctionné ». Par ailleurs, le conférencier n’a pas manqué de rappeler aux participants la place d’un administrateur dans une entreprise. « On a tendance souvent à l’oublier. On a tendance à croire qu’administrateur est égale à jeton de présence, à des réunions qui n’ont pas d’intérêt ou de but précis », a poursuit l’expert centrafricain.

De ce fait, après avoir sensibilisé les administrateurs sur les risques qu’ils encourent en matière de responsabilité sociale comme en matière de responsabilité pénale, Lionel Beninga a énuméré les différents dispositifs à mettre en place. Rappelons que l’IGA est un organe qui permet de renforcer les capacités de ceux qui sont appelés à gouverner les entreprises.