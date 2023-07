Législatives et locales 2023 : le parti d’Ali Bongo va dévoiler ses candidats ce 10 juillet

Alors qu’Ali Bongo ne s’est toujours pas officiellement déclaré candidat à la course à la présidentielle du 26 août, son parti lui s’active pour désigner ses candidats aux locales et législatives qui auront lieu le même jour. Après avoir lancé un appel à candidature à ses militants, le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) prévoit de publier la liste finale de ses candidats ce lundi.

Le PDG qui contrôle à plus de 90% l’Assemblée nationale gabonaise se prépare activement pour les législatives et les locales du 26 août pour garder le contrôle politique du pays. Après avoir lancé dès le 26 juin dernier la commission ad hoc pour les législatives et des commissions d’arbitrage pour les locales, le parti présidentiel est prêt à rendre public ses candidats.

Selon une annonce de l’ancien parti unique, les candidats investis seront connus ce lundi à travers le quotidien pro-gouvernemental l’Union ainsi que sur le site internet du PDG. Une liste de candidats qui pourrait faire des heureux et des mécontents. Rendez-vous est donc pris pour ce lundi 10 juillet en matinée.