Le nom d’Ali Bongo retiré de l’aéroport de Port-Gentil au profit d’un digne fils de la localité

Voici une décision qui devrait ravir plus d’un. Le Conseil des ministres tenu ce jeudi à Libreville a entériné la débaptisation de l’aéroport international de Port-Gentil, mettant fin à une appellation controversée depuis son instauration en 2016 par Ali Bongo. Ce changement, qui intervient dans un contexte de transition politique post-Bongo. Le 3e aérogare international du pays portera désormais le nom d’une figure locale Joseph Rendjambe Issani, retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel à Libreville.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, c’est le ministère des Transports et de la Marine marchande qui est à l’initiative de cette mesure, en proposant un projet de décret visant à honorer la mémoire de Joseph Rendjambe Issani. Ce décret a donc officiellement rebaptisé l’infrastructure aéroportuaire en « Aéroport International Joseph Rendjambe Issani de Port-Gentil », en hommage à cet homme politique dont l’œuvre, son engagement pour le progrès social et sa contribution à l’édification de la Nation ont marqué de manière indélébile l’histoire du pays.

Une vue intérieure des lieux

Rendjambe, figure de l’opposition au père d’Ali Bongo, avait trouvé la mort dans des circonstances troubles le 23 mai 1990. Son noim symbolise une résistance politique que les nouvelles autorités semblent vouloir remettre en lumière. L’aéroport international de Port-Gentil, rouvert à la circulation aérienne internationale et domestique le 20 novembre 2016, avait été inauguré quelques mois plus tôt, le 17 juin 2016, par Ali Bongo.

Avec une surface au sol de 8 000 m² et 3 000 m² en mezzanine, cette aérogare comprend douze banques d’enregistrement, trois filtres départ « passeport-sûreté », deux salles d’embarquement, 800 m² dédiés à la livraison des bagages et un restaurant accessible depuis l’extérieur. La piste, quant à elle, fait 2 700 mètres, sur 45 mètres de large. La reconstruction de l’aéroport avait coûté 73 milliards de FCFA, un investissement entièrement financé par les revenus du pétrole grâce à un partenariat avec Total Gabon. Le chantier avait débuté en août 2011.

Avec l’aéroport international Léon Mba de Libreville et l’aéroport international El Hadj Omar Bongo Ondimba de Franceville, Port-Gentil reste l’un des trois aéroports internationaux du Gabon. Ce changement de nom, loin d’être anodin, s’inscrit dans une volonté politique claire : celle de tourner la page de près de six décennies de pouvoir Bongo, d’apaiser les mémoires collectives et de refonder l’identité nationale autour de figures historiques jusque-là marginalisées.

En rebaptisant cet aéroport, les nouvelles autorités envoient un message fort : le Gabon de demain se construira sur la reconnaissance des luttes passées et la valorisation d’un héritage politique pluriel, loin de la personnalisation du pouvoir qui a longtemps caractérisé le régime précédent.