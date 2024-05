Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont finaliser leur confédération du Sahel dans les prochaines semaines

Les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont rencontrés le 17 mai à Niamey pour « finaliser » le projet de texte sur la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette initiative vise à créer une alliance régionale entre ces trois pays, avec un projet de texte qui sera soumis aux chefs d’État pour adoption dans les prochaines semaines.

Lors de cette réunion, Abdoulaye Diop, Karamoko Jean-Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, les ministres des Affaires étrangères respectifs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont travaillé sur l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de l’AES. « Nous pouvons considérer très clairement, aujourd’hui, que la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) est née », a affirmé Abdoulaye Diop.

Ce projet marque une rupture nette avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et un rapprochement avec Moscou, après que les trois pays ont quitté la Cédéao, accusant l’organisation d’être instrumentalisée par la France. Le Liptako-Gourma, région couverte par l’AES, est depuis des années le théâtre de violentes attaques jihadistes, et cette alliance pourrait représenter un tournant dans la gestion de ces crises régionales.