Le Gabon va emprunter près de 95 milliards pour financer des projets d’infrastructures

La course à l’emprunt du Gabon a repris avec vigueur. Ce vendredi, sous la présidence du général Oligui Nguema, le conseil des ministres a autorisé le pays à contracter par ordonnance 94,8 milliards auprès de banques européennes et africaines pour financer des projets d’infrastructures. Il s’agit de plus de 74,8 milliards à la Deutsche Bank et de 20 milliards auprès de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC).

Le gouvernement de transition va mobiliser de nouveaux emprunts à l'étranger pour financer des projets de développement. C'est ce qui ressort du conseil des ministres d'hier. Présenté par le ministère de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, le conseil a validé deux projets d'ordonnance autorisant le pays à contracter deux nouveaux emprunts sur le marché international de la dette publique. Le premier, d'un montant de 114 070 000 euros, soit 74 825 014 990 FCFA, contracté auprès de la Deutsche Bank, est destiné au "financement du projet de conception et de réalisation de deux « fly-overs », de quatre passerelles piétonnes et du nouveau pont d'Ebel-Abanga", précise le communiqué final ayant sanctionné le conclave gouvernemental d'hier. Pour le second emprunt, le gouvernement de transition entend contracter 20 milliards auprès de la BDEAC. Ces milliards sont destinés "au financement du projet dénommé « Plan Complet de Réinstallation des personnes affectées par le projet d'aménagement des bassins versants de GUE-GUE, LOWE-IAI et TERRE NOUVELLE »", précise le communiqué officiel parvenu à la rédaction d'Info241.