Le Gabon promet d’investir 159,78 milliards dans les travaux publics en 2024

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a récemment annoncé que le Gabon prévoit d’investir massivement dans les travaux publics en 2024, avec une enveloppe totale de 159,78 milliards de FCFA. Ces investissements stratégiques, dévoilés lors du séjour de 72h du président de la transition dans la région du Woleu-Ntem, au nord du pays, sont centrés sur le renforcement du réseau routier national.

L’une des priorités de cet ambitieux programme d’investissement est la route nationale, et à cette fin, l’État gabonais allouera une somme significative de 30,9 milliards de FCFA pour la réhabilitation de la route Oyem-Medzeng. Cette initiative vise à améliorer les infrastructures de transport et à faciliter la connectivité entre les régions.

Un montant substantiel de 24 milliards de FCFA sera également alloué à la construction de deux fly-overs et de quatre passerelles piétonnes sur le nouveau pont d’Ebel-Abanga, renforçant ainsi les infrastructures essentielles dans cette zone.

Le chantier de la Transgabonaise, dans le tronçon Bifoun-Ndjolé, bénéficiera d’une injection de 8,3 milliards de FCFA, tandis que 10 milliards de FCFA seront consacrés au renforcement des ponts en béton à travers le pays, contribuant ainsi à la sécurité et à la durabilité des infrastructures existantes.

D’autres routes nationales ne sont pas en reste dans ce programme ambitieux. La route Ovan-Makokou recevra une allocation de 6,5 milliards de FCFA, la route Forasol-Mbega bénéficiera de 5,5 milliards de FCFA, et la route Moanda-Bakoumba sera financée à hauteur de 3 milliards de FCFA. Ces investissements dans les infrastructures routières sont essentiels pour stimuler le développement économique et favoriser la mobilité à travers le pays.

Le portefeuille d’investissement annoncé par les autorités de la transition comprend également des projets destinés à améliorer les infrastructures dans la capitale, Libreville, et ses environs. La Périphérique Cap-Owendo, qui comprendra un système de tramway, recevra une enveloppe conséquente de 12 milliards de FCFA, tandis que la route Sibang-Bambouchine bénéficiera d’une allocation de 10 milliards de FCFA.

En outre, un programme de réhabilitation des voiries dans huit provinces est prévu, représentant un investissement total de 36,5 milliards de FCFA. Cette initiative démontre l’engagement continu du Gabon envers le développement des infrastructures, un pilier essentiel pour stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer la connectivité nationale. Ces investissements ambitieux dans les travaux publics contribueront à bâtir un avenir plus robuste et durable pour le Gabon.