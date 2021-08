Le Gabon va imposer le paiement d’une redevance passager aux voyageurs ce 24 août !

Après un énième renvoi le mois dernier, les autorités gabonaises sont bien décidées à prélever une nouvelle taxe auprès des voyageurs aériens. Selon un nouveau communiqué de la Direction générale des Impôts (DGI), cette « Redevance passager » qui aura le chic de faire augmenter les prix des billets d’avion, devrait entrer en vigueur ce lundi 24 août. Une taxe conçue pour financer le nouvel aéroport de Libreville qui tarde à sortir de terre, malgré les énormes promesses présidentielles et gouvernementales.

Les voyageurs aériens à destination du Gabon et ceux de son réseau domestique national vont devoir payer plus cher leur billet pour emprunter un avion. Ainsi en ont décidé les autorités gabonaises qui ont mis en place par arrêté n°19.21/MER/MBCP/MT du 27 avril 2021 une nouvelle taxe baptisée « redevance passager ». Celle-ci sera variable en fonction de la classe du voyageur et de la nature du vol emprunté.

Après un renvoi de son application le mois dernier, la direction générale des Impôts a fixé ce mercredi la nouvelle date d’entrée en vigueur de cette taxe qui fait déjà grincer des dents. Dans son communiqué de presse adressé aux compagnies aériennes et à leurs représentants légaux, la DGI rappelle leur obligation vis-à-vis de cette nouvelle taxe qu’ils devront reverser « spontanément » aux caisses du Trésor public.

Le communiqué de la DGI

« En leur qualité de redevables légaux, les contribuables susmentionnés sont tenus de collecter et de reverser spontanément les sommes y afférentes à la recette des Impôts territorialement compétente, dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé », martèle le communiqué aux responsables aériens. De quoi créer une nouvelle flambée des prix de billets de la destination Gabon, déjà victime de spéculation liée à la pandémie de coronavirus.

Cette taxe sera prélevée par les compagnies aériennes aux voyageurs sur les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d’une durée excédant 2 heures. Soit 65 596 FCFA par passager de première classe, 39 357 FCFA pour la classe affaires et 32 798 FCFA pour la classe économique. Pour les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d’une durée inferieure à deux heures, cette taxe sera 42 638 FCFA par passager en première classe, 32 798 FCFA en classe affaires et 26 239 FCFA en classe économique.

Les voyages domestiques ne sont pas en reste puisque pour les vols intérieurs cette nouvelle redevance prélevée lors de l’achat du billet par les compagnies aériennes sera de 6 560 FCFA par passager. Cette fois-ci sera t-elle la bonne ? Rendez-vous le 24 août prochain !