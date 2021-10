Le Gabon et l’Unesco vont initier les détenus de la prison de Libreville à l’informatique

C’est ce qui ressort d’une séance de travail tenue jeudi entre la ministre gabonaise de la Justice, Erlyne Antonela Ndembet Damas et le représentant résident de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) Eric Vili Bi. Les pensionnaires de la prison centrale de Libreville vont bientôt être initiés à l’informatique en vue de leur réinsertion future.

Une bonne nouvelle pour ces jeunes emprisonnés qui pourraient ainsi mieux envisager l’après-prison. Ce programme de réinsertion par l’informatique est déjà dans sa phase d’exécution notamment avec la formation de 15 gardes pénitentiaires depuis le mois de mars dernier. Mais aussi, l’inauguration d’une salle informatique au sein de la prison centrale de Libreville.

L’actuel programme pilote mené au pénitencier de Libreville, devrait s’étendre dans un second temps aux autres prisons de l’intérieur du pays. Et ainsi former les jeunes prisonniers de ces milieux carcéraux aux rudiments de l’informatique. La date de démarrage de cette formation initiatique est vivement déjà attendue.