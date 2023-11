La SNI sommée de revoir à la baisse les prix de ses logements sociaux et parcelles

Alors que les gabonais continuent d’être mal logés dans leur propre pays, les autorités de la transition souhaitent y remédier. C’est le sens à donner à la séance de travail qui a eu lieu ce vendredi entre le président de la transition le général Brice Oligui Nguema, le ministre de l’Habitat Ludovic Megne et le directeur général de Société national immobilière (SNI) Hermann Kamonomono. En ligne de mire les coûts onéreux de l’entreprise publique.

La SNI rendrait-elle volontairement inaccessible l’accès à la propriété au Gabon ? C’est la question qui ressort de l’entretien hier entre le patron de cette entreprise d’Etat et le président de la transition au palais présidentiel de Libreville. Si pour l’heure, l’entreprise propose notamment dans son dernier programme de bâtir votre villa en 6 mois pour des coûts variant entre 35 et 44 millions, cela reste très onéreux.

Une vue de la séance de travail d’hier à la présidence gabonaise

Selon le communiqué ayant sanctionné cette rencontre, général Brice Oligui Nguema a sommé l’entreprise de revoir à la baisse ses tarifs. « Soulignant le caractère onéreux des coûts d’acquisition des parcelles et logements appliqués par la SNI, le président de la transition a ordonné à la tutelle l’élaboration dans les plus brefs délais d’un plan d’action axé sur la révision à la baisse des coûts d’acquisition des logements », martèle le communiqué officiel parvenu hier à la rédaction d’Info241.

« Ce, afin de favoriser l’accès équitable de toutes les couches de la population à ces commodités », conclut le communiqué. La SNI et le ministère de l’Habitat sont ainsi appelés à trouver au plus vite, le moyen de réduire les coûts tant d’acquisition que ses mécanismes. Notons que pour les logements à bâtir, la SNI exige au futur propriétaire notamment 30% du montant de l’acquisition soit 10,5 millions pour un F3 et 13,2 millions pour un F4 pour les logements situés à Bikelé (Ntoum).