La SNI livre 96 logements dans la commune d’Akanda

Le projet “Résidences les Palétuviers” dans sa première phrase a permis la livraison de 96 logements flambants neufs ce lundi 5 juillet 2021. Repartis sur 8 immeubles, ces résidences ont fait l’objet d’une vente directe échelonnée sur 12 mois.

La société nationale immobilière (SNI) a organisé ce 5 juillet 2021 la cérémonie officielle de livraison des “Résidences les Parasoliers”. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de l’Estuaire et du premier adjoint au maire de la commune d’Akanda.

Coupure du ruban symbolique par Rose Christiane Ossouka Raponda

La cérémonie a été marquée par trois allocutions de circonstance. Le premier adjoint au maire de la commune d’Akanda Edmond Bagnet a ouvert le bal en souhaitant la plus cordiale des bienvenues aux illustres invités. Le directeur général de la SNI, Hermann Kamonomono, a par la suite fait la genèse de ce projet qui date de 2014 et qui a ressuscité en février 2020 grâce à la Task force sur l’immobilier du plan d’accélération de la transformation du Gabon. Il a également fait un descriptif des lieux. Enfin, la dernière allocution a été faite par le ministre en charge de l’Habitat, Olivier Nang Ekomiye, qui a dans ses propos remercié toutes les parties prenantes qui ont œuvré pour la réalisation de ce joyau architectural.

La Première ministre a par la suite procédé à la coupure du ruban symbolique et la remise des clefs au représentant des propriétaires. Cette phase terminée, les invités se sont lancés dans la visite du site qui comprend des appartements neufs et spacieux, des airs de jeux, des jardins paysagers, des parking privés, etc.

Salle de séjour dans la maison témoin

Ces 96 appartements sont la première phase du projet qui va permettre l’achèvement de 22 immeubles de 260 appartements au total. Ils ont fait l’objet d’une vente directe sur fonds propres et/ou prêts bancaires. Leur valeur est comprise entre 33 et 44 millions de francs CFA. La deuxième phase va offrir une possibilité d’acquisition par la location-vente.

Les appartements inaugurés sont de type 4 pièces de surface hors œuvre variant de 125 à 147 mètres carrés. Ils sont gérés par un syndic qui va réglementer la copropriété au sein des résidences. En attendant le lancement de la deuxième phase des travaux, la SNI propose aux uns et autres de se rapprocher de ses agences ou de visiter son site web https://sni-gabon.com/pour constituer des dossiers d’acquisition des logements.