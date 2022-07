La rentrée des classes prévue le 5 septembre au Gabon pour les écoles, lycées et collèges

Après une année scolaire 2021-2022 qui s’est relativement bien déroulée, les autorités gabonaises ont fixé mardi le calendrier scolaire de la prochaine à venir. Ainsi, la rentrée des classes est d’ores et déjà prévue pour le 5 septembre, précédée par celle administrative le 29 août. La fin de l’année scolaire est attendue pour le 9 juin pour les classes sans examen.

Le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 vient d’être dévoilé hier par le ministère de l’Education nationale. Une année de 38 semaines reparties en 3 trimestre. Le premier partira du premier jour de la rentrée, 5 septembre, au 1er janvier 2023 soit 14 semaines de cours. Le second du 3 janvier au 2 avril 2023 soit 11 semaines de cours. Enfin, le 3e trimestre inclura le 3 avril au 30 juin 2023 soit 13 semaines de cours.

Coté vacances intermédiaires, les élèves et collégiens du Gabon le seront aux deux premiers trimestres. Pour le premier, du 16 décembre 2022 après les cours au 2 janvier 2023. Au second trimestre, la pause interviendra du 17 mars après les cours au 2 avril 2023. La fin de l’année scolaire est prévue pour 9 juin pour les classes sans examen et le 30 juin, pour celles avec examen.

Pour ce qui est de l’année 2023-2024, la rentrée administrative est fixée au 28 aout 2023 et la rentrée des classes au 4 septembre 2023. Un arrêté ultérieur, toujours du ministère de l’Education nationale, précisera le calendrier des examens et concours de cette année scolaire 2022-2023.