Transition : L’opposant Barro Chambrier fait son entrée au gouvernement comme vice-Premier ministre

Le gouvernement gabonais de la transition, mis en place le 9 septembre dernier, vient de subir son tout premier gros remaniement, entraînant un jeu de chaises musicales. Fait marquant de celui-ci, l’opposant Alexandre Barro Chambrier fait son entrée ce mercredi au gouvernement de transition, occupant désormais le poste de vice-Premier ministre en charge de la Planification et de la Prospective.

Les dessous de la récente rencontre entre le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et le président du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), Alexandre Barro Chambrier, commencent à émerger. Les discussions entre les deux hommes ont porté ainsi sur la composition du gouvernement et l’entrée dans ses rangs de l’ancien candidat à la présidentielle annulée du 26 août dernier.

L’entretien du 11 janvier dernier entre les deux hommes

Selon le communiqué rendu public ce mercredi après-midi par le secrétaire général de la présidence de la République, Alexandre Barro Chambrier a été nommé vice-Premier ministre au sein du gouvernement de Raymond Ndong, son allié au sein de la plateforme Alternance 2023, qui s’était fermement opposée à la réélection d’Ali Bongo en aout dernier. Il sera désormais l’adjoint hiérarchique de son compagnon de lutte.

Dorénavant en charge du ministère de la Planification et de la Prospective, le promu se voit confier une responsabilité qui résonne avec son expérience antérieure en tant que membre du gouvernement sous Ali Bongo, avant de rejoindre l’opposition en 2018. Cependant, cette entrée au sein du gouvernement soulève des interrogations sur les éventuelles ambitions présidentielles du nouveau vice-Premier ministre. Il est à noter que les membres du gouvernement ont renoncé à une telle perspective pour le scrutin annoncé d’août 2025.