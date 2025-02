L’ONEP met fin à son mouvement de grève après 4 jours de grogne sur 4 sites pétroliers

Après quatre jours de grève, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) du Gabon a annoncé ce mercredi la levée du mouvement d’humeur qui affectait plusieurs sites pétroliers, notamment Perenco, Assala, Maurel & Prom et Dixstone. Cette décision fait suite à une réunion hier à Port-Gentil entre le bureau national de l’ONEP, les Instances représentatives du personnel et la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures.

Lors de cette rencontre, le président de la Commission a rassuré les représentants syndicaux sur la prise en compte de leurs revendications, notamment en ce qui concerne les salaires impayés liés au paiement rétroactif de la loi 20. « Nous avons obtenu la garantie que l’État protégera les travailleurs ayant participé à ce mouvement et qu’aucune sanction ne sera prise contre eux », a indiqué l’ONEP dans son communiqué. De plus, l’examen des simulations salariales débutera dès la semaine prochaine afin d’aboutir rapidement à des régularisations.

Face à ces engagements, l’ONEP a appelé à la reprise immédiate du travail sur l’ensemble des sites concernés. « En conséquence, nous demandons à tous les travailleurs de reprendre leur poste dès réception de cette annonce », a précisé Sylvain Mayabi Binet le secrétaire général dudit syndicat. La levée de la grève marque un retour progressif à la normale dans le secteur pétrolier, essentiel pour l’économie du pays.

Toutefois, l’ONEP a tenu à rappeler qu’elle restera vigilante quant au respect des engagements pris par les autorités et les entreprises concernées. « Nous demeurons unis et solidaires, et nous continuerons à défendre les intérêts des travailleurs », a insisté le bureau national. L’organisation n’exclut pas de nouvelles actions si les engagements obtenus ne sont pas respectés dans les délais promis.

Avec cette issue favorable, l’ONEP montre une fois de plus son influence dans la défense des travailleurs du secteur pétrolier. Ce dénouement met en lumière les tensions persistantes entre les salariés et les entreprises pétrolières sur la question des conditions salariales et de travail, un sujet qui restera au centre des préoccupations syndicales dans les mois à venir.