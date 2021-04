L’Office national de l’emploi du Gabon va changer d’appellation après 27 ans d’existence

C’est l’une des décisions prises hier lors d’un conseil des ministres tenu en visioconférence entre Ali Bongo et son gouvernement. Créé par décret présidentiel le 1er octobre 1993 par feu Omar Bongo, l’Office national de l’emploi (ONE) avait été mis en place pour assister les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation afin de féliciter leur insertion professionnelle. Une mission jusque-là peu ou mal réussie en 27 ans, à en croire les demandeurs d’emploi.

Le conseil des ministres a toutefois décidé hier d’élargir le champ d’action de l’office en changeant tout d’abord sa dénomination. Exit l’ONE, voici désormais le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE). Ses compétences seront ainsi « renforcées et élargies pour mieux répondre à la vision de notre politique de l’emploi », conclu le communiqué final ayant sanctionné ce rendez-vous virtuel du gouvernement gabonais.

« Cette réforme, inscrite dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) vise la modernisation et l’amplification du dispositif d’aide d’accès à l’emploi des jeunes et la mise en œuvre des mesures spécifiques prises par le Gouvernement en matière d’insertion et de réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi », promet le communiqué.

Rappelons que le PAT est le nouveau programme électoraliste d’Ali Bongo d’ici à la présidentielle gabonaise de 2023. Il vise après les échecs de programmes précédents tel que le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) à « accélérer » la transformation du pays au travers d’une vingtaine de taskforces pilotées par la Présidence gabonaise. Le changement de dénomination de l’ONE, intervient dans la matérialisation de ce grand « plan » présidentiel.