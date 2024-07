L’Institut de formation professionnelle de Port-Gentil livre sa 9e promotion

Le mercredi 10 juillet, 56 femmes de la 9e promotion de l’Institut de formation professionnelle de Port-Gentil (IFPP) ont reçu leurs diplômes lors d’une cérémonie solennelle. Baptisée « Promotion Christian Avaro », cette promotion, parrainée par l’actuel directeur général de la Société gabonaise de raffinage (Sogara), marque une étape importante pour ces femmes qui ont suivi deux ans de formation intensive.

Les diplômées ont obtenu leur certificat de qualification professionnelle après avoir suivi des cours dans des filières variées telles qu’infirmière assistante, aide laborantin, logistique et transport, cuisine classique, pâtisserie, gestion de stock, transit et douane. Lors de la cérémonie, Serge Ngoma, directeur de l’IFPP, a encouragé les nouvelles diplômées à mettre en pratique les compétences acquises et à faire preuve de persévérance sur le marché de l’emploi.

Les diplômées posant avec le représentant du parrain Romain Kerault

« Rendre au peuple gabonais sa dignité passe aussi par une bonne formation professionnelle », a-t-il souligné, rappelant l’importance de l’éthique, de la discipline et de l’humilité dans leur futur parcours. Priscilla Pemba Mougoula, représentante des diplômées, a exprimé la fierté et l’espoir de cette nouvelle promotion. Elle a remercié les enseignants et le personnel pour leur soutien tout au long du cursus. La cérémonie a également été l’occasion pour Romain Kerault, représentant de la direction générale de Sogara, d’annoncer que l’entreprise épongerait les dettes des étudiantes envers l’IFPP, soulignant ainsi l’engagement de Sogara envers l’éducation et la formation professionnelle.

Depuis sa création il y a 10 ans, l’IFPP a formé plus de 1 200 apprenants, avec environ 800 d’entre eux insérés dans diverses entreprises du pays. Le groupe IFPP, qui comprend également l’Institut supérieur de formation professionnelle de Port-Gentil et le centre de formation et de reconversion professionnelle, continue de jouer un rôle clé dans l’insertion professionnelle des jeunes Gabonais. Yves Nziengui, promoteur de l’IFPP, a confirmé que 725 diplômés avaient été intégrés dans le monde professionnel au niveau national, démontrant ainsi l’efficacité de l’IFPP dans sa mission éducative.