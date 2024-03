L’Etat gabonais rentre au capital de la compagnie aérienne privée Afrijet

La République gabonaise a décidé de procéder à un investissement stratégique en acquérant des parts de la compagnie aérienne gabonaise Afrijet. C’est ce qu’annonce la compagnie ce mardi dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. Cette démarche, orchestrée à travers la holding Fly Air Gabon, s’inscrit dans une vision ambitieuse visant à renforcer le pavillon national et à favoriser la connectivité aérienne, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Cette prise de participation est guidée par quatre objectifs stratégiques essentiels. Tout d’abord, il s’agit de capitaliser sur les compétences et les expertises locales afin de développer le pavillon national sous la marque Fly Gabon, indique le communiqué. Ensuite, l’objectif est de desservir toutes les provinces du Gabon, en accord avec le plan de modernisation des aéroports du pays.

Parallèlement, Afrijet souhaite étendre sa présence à l’international en acquérant des avions de type moyen-courrier pour développer la desserte internationale. Enfin, cette initiative vise à rendre le transport aérien plus accessible en réduisant le prix des billets sur le territoire national, facilitant ainsi la mobilité des citoyens gabonais.

Cette opération de prise de participation entraînera également une transformation majeure pour Afrijet, qui deviendra désormais une société anonyme avec un Conseil d’Administration et un Directeur Général. Cette évolution de la gouvernance vers des principes de management privé vise à renforcer l’efficacité opérationnelle et la compétitivité de la compagnie aérienne.

Fondée en 2005 à Libreville, Afrijet est devenue un acteur incontournable du transport aérien dans la région de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). À partir de 2016, la compagnie a élargi ses activités en lançant des vols réguliers régionaux, se positionnant ainsi en pionnière du secteur.

Cette initiative représente une étape importante dans la transformation du secteur aérien gabonais et démontre l’engagement du gouvernement en faveur du développement économique et de la connectivité nationale et internationale. En investissant dans Afrijet, la République Gabonaise affirme sa volonté de faire du transport aérien un moteur essentiel de croissance et de développement pour le pays