L’armée gabonaise recrute des élèves officiers pour son école de formation de Mandilou

Et un concours d’entrée de plus pour les forces armées gabonaises. Cette fois-ci, le concours concerne des candidats à la fonction militaire ayant au moins le niveau licence pour intégrer l’armée gabonaise. Le concours d’entrée à l’armée vise ainsi à former la 2e promotion de l’Ecole nationale de formation des officiers de Mandilou (ENFOMA). Il aura lieu les 16 et 17 juin à l’Ecole conventionnée du camp N’tchoréré de Libreville.

Si vous avez entre 18 et 27 ans et sans emploi, vous pouvez rejoindre l’armée gabonaise ! Son état-major organise en juin prochain un concours de recrutement. Selon le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, ce concours d’entrée ne concerne que les postulants titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent car il s’agit de futurs élèves officiers de l’ENFOMA. Une vue de la promotion « Ali Bongo », le 31 juillet 2020 Après la première cuvée de cette école qui avait formé durant deux ans, 20 élèves-officiers gabonais et 10 centrafricains, place à la nouvelle promotion. Pour candidater, il faudra constituer un dossier contenant une attestation ou le diplôme de niveau licence, une demande manuscrite, un acte de naissance légalisé, quatre photos d’identité et un extrait de cassier judiciaire datant de moins de 6 mois. Les candidats ont jusqu’au 24 mai pour faire déposer leur dossier à l’état major des forces armées gabonaises. Ils subiront lors de ce concours de la mi-juin, des épreuves de dissertation, de mathématiques, de culture générale, de bureautique et d’anglais. La publication des candidats retenus aura lieu au poste de sécurité de l’état-major général des forces armées sis après le tribunal de Libreville.