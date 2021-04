Journée gabonaise de la femme : quelques réactions

La femme gabonaise était à l’honneur hier, à l’occasion de la journée nationale de la femme célébrée tous les 17 avril de chaque année depuis 1998. C’est dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19 que se tient cette 23ème journée. La rédaction d’Info241 a rencontré quelques femmes pour recueillir leurs impressions sur cette journée toute spéciale dédiée à la femme.

Pour Carmy Imboumba, « on fait quoi de spécial en cette journée ? », s’interroge cette entrepreneure gabonaise. Avant d’affirmer que « cette journée passe complètement inaperçue. La pandémie de coronavirus est venue changer les habitudes, les difficultés se font ressentir à tous les niveaux ».

Même son de cloche chez l’artiste Falonne Lumière : « Je ne saurai quoi dire pour cette journée. En tant qu’artiste, cela fait un an et demi que je ne preste plus. Moi et les autres femmes artistes, on n’a pas d’argent alors que nous avons des enfants à nourrir, des maisons à payer ».

Priscilla Mba une jeune gabonaise, estime quand à elle : « qu’après la Journée internationale des droits des femmes, il tombe bien que nous ayons une journée de la femme gabonaise pour une meilleure application et une meilleure mise en œuvre des droits et des devoirs de la femme gabonaise ».

Pour la ministre gabonaise des Affaires sociales et des Droits de la Femme, Prisca Koho : « plutôt que des discours, il nous faut l’action ». Elle a promis lancer d’ici le mois de juillet prochain, une formation des femmes gabonaises à l’utilisation du digital en vue de rendre la femme gabonaise autonome financièrement.