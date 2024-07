Journée du drapeau : le Gabon organise un concours de chant de son hymne national

A l’occasion de la 15e édition de la Journée nationale du Drapeau du Gabon célébrée le 9 août prochain, le Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République (CNGSSR) a annoncé cette semaine l’organisation d’un concours de chant de l’hymne national « La concorde ». Il est destiné aux enfants âgés de 6 à 16 ans. Les inscriptions sont ouvertes du 17 au 22 juillet 2024 au siège du Centre à Libreville.

Les présélections se dérouleront en deux étapes : le 27 juillet pour les enfants de 6 à 10 ans et le 30 juillet pour ceux de 11 à 16 ans. L’objectif est de promouvoir le patriotisme et le civisme dès le plus jeune âge. Les jeunes talents auront l’occasion de démontrer leur amour pour le pays à travers leur interprétation de l’hymne national.

La finale de ce concours se tiendra le 9 août prochain au ministère de la Justice. Les trois meilleurs candidats de chaque groupe d’âge seront récompensés, célébrant ainsi leur engagement et leur talent. Cet événement vise à renforcer les valeurs nationales et à encourager les jeunes à participer activement à la vie civique du Gabon.