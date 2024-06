Journée africaine des frontières : le Gabon fait le point de sa coopération transfrontalière

La Journée africaine des frontières, célébrée le 7 juin de chaque année, n’est pas restée lettre mortes cette année encore au Gabon. Le ministre de l’Intérieur dans un discours circonstanciel souligné l’importance historique et actuelle des frontières africaines, héritées du partage colonial de l’Afrique par les puissances européennes. Le ministre a rappelé que le Gabon partage des frontières terrestres et maritimes avec 3 pays et a mis en avant les efforts du gouvernement pour renforcer le développement socio-économique, notamment dans les provinces frontalières. Il a également évoqué les mesures prises pour améliorer la coopération transfrontalière.

Une commémoration annuelle depuis 2010

Depuis 2010, la Journée africaine des frontières est célébrée chaque année pour mettre en évidence l’importance des frontières dans le développement et la sécurité du continent. Le thème de cette année est "l’éducation adaptée au 21e siècle", soulignant la nécessité de systèmes éducatifs résilients et inclusifs pour répondre aux défis contemporains. Le ministre de l’Intérieur du Gabon, Hermann Immongault, a déclaré : « Il est crucial que notre éducation soit adaptée pour préparer nos jeunes à un avenir prospère. »

Le discours du ministre de l’intérieur

La réforme des systèmes éducatifs est vue comme essentielle pour le développement des jeunes Africains dans un monde en constante évolution. Immongault a ajouté : « Nos systèmes éducatifs doivent non seulement transmettre des connaissances, mais aussi développer des compétences adaptatives pour nos enfants. » Cette journée est l’occasion de réfléchir aux stratégies nécessaires pour moderniser l’éducation et garantir un avenir meilleur aux jeunes générations.

Histoire des frontières africaines

Les frontières africaines actuelles trouvent leurs origines dans le découpage colonial de la Conférence de Berlin de 1884-1885, où les puissances coloniales ont délimité les territoires sans tenir compte des réalités ethniques et culturelles des populations locales. Ce découpage arbitraire a souvent conduit à des tensions et des conflits. Hermann Immongault a rappelé : « L’intangibilité des frontières coloniales était un choix pragmatique pour préserver la paix et la stabilité. »

Depuis les indépendances, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a joué un rôle crucial en adoptant le principe de l’intangibilité des frontières pour éviter les conflits territoriaux. Ce principe a aidé à limiter les disputes frontalières, même si certaines tensions persistent encore aujourd’hui. « La stabilité des frontières est essentielle pour la paix et le développement en Afrique », a souligné Immongault, mettant en avant l’importance de maintenir ces lignes héritées de la colonisation.

Le Gabon et ses frontières

Le Gabon partage ses frontières terrestres avec le Cameroun, la République du Congo, et la Guinée équatoriale, ainsi que des frontières maritimes avec trois autres pays. En 1974, le Gabon a créé une commission des frontières pour gérer et sécuriser ses limites territoriales. « Nos frontières doivent être des zones de coopération et de développement », a affirmé Immongault. Cette commission vise à renforcer la sécurité et à promouvoir le développement transfrontalier.

Le Plan national de développement du Gabon inclut des initiatives spécifiques pour les régions frontalières, visant à améliorer les infrastructures et à stimuler la coopération économique avec les pays voisins. Le ministre a précisé : « Le développement des régions frontalières est crucial pour l’intégration régionale et le commerce. » Le Gabon s’efforce de transformer ses frontières en zones de prospérité et de paix, favorisant ainsi une meilleure intégration africaine.

Engagement du gouvernement gabonais

Le gouvernement gabonais est fermement engagé dans la gestion efficace de ses frontières pour garantir la sécurité et favoriser le développement. Hermann Immongault a souligné : « La gestion concertée des frontières est essentielle pour favoriser l’intégration africaine. » Le Gabon travaille en étroite coopération avec ses voisins sur des projets transfrontaliers et des initiatives de sécurité collective pour prévenir la criminalité et faciliter le commerce.

Immongault a conclu en appelant à une mobilisation collective pour transformer les frontières en zones de paix et de prospérité : « Transformons nos frontières en zones de paix et de développement durable pour le bien-être de nos populations. » Cet engagement reflète la volonté du Gabon de jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité et du développement en Afrique. Le gouvernement continue d’œuvrer pour améliorer la gestion des frontières et renforcer la coopération régionale.