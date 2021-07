Jean Ping trop âgé pour 2023 : le vif démenti d’Alexandre Barro Chambrier et du RPM

Dénonçant des « articles orduriers » d’une presse « à la solde du pouvoir » gabonais, le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM, opposition radicale) a vivement réagit ce lundi aux propos faussement attribués à son président Alexandre Barro Chambrier. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, le RPM a tenu à apporter un vif démenti aux allusions faites à l’âge avancé de Jean Ping qui serait « trop âgé pour pouvoir se représenter en 2023 », date de la prochaine présidentielle gabonaise.

La presse proche du palais présidentiel gabonais continue de distiller dans l’opinion des contre-vérités sur le rival d’Ali Bongo, Jean Ping, qui n’a de cesse de réclamer sa victoire volée à la présidentielle d’août 2016. Cette fois, à en croire le RPM, elle se serait donné pour mission de semer la zizanie entre les soutiens de Jean Ping, en attribuant à Alexandre Barro Chambrier des propos qu’il aurait tenu sur la perspective de la prochaine présidentielle qui continue d’animer le landernau de la presse proche du pouvoir.

Des "articles orduriers"

"Constatant depuis quelques temps la publication d’articles orduriers par des organes de presse à la solde du pouvoir, attribuant au Président du RPM des propos selon lesquels « …Jean Ping est trop âgé pour pouvoir se représenter. En 2023, il aura 81 ans. Compte tenu des évolutions rapides à la fois technologiques et sociologiques du pays, il faut un homme plus jeune pour porter le changement… », le RPM tient à apporter un démenti formel à ces allégations mensongères. Alexandre Barro Chambrier n’a jamais tenu de tels propos", martèle le communiqué signé du secrétaire exécutif du RPM Faustin Laurent Bilie Bi-Essone.

Et d’ajouter : "Les médias relayant ces élucubrations n’ont du reste jamais pris part à une quelconque rencontre de presse avec le Président du RPM. Ils ne sauraient par conséquent avoir recueilli ses vues sur aucun sujet d’actualité. En réalité, l’acharnement de cette presse aux ordres révèle la peur panique que suscitent auprès des tenants du pouvoir le RPM et son Président, Alexandre Barro Chambrier". Le RPM a particulière en ligne les sites pro-pouvoir LaLibreville.com, LaRepublique.ga et Icigabon.com.

Une presse apparentée présidentielle aux abois

Ainsi ces trois médias et "leurs mandants usent d’un stratagème éculé pour tenter de diviser l’opposition patriotique. Mais cette manœuvre maladroite, comme toutes les autres, est vouée irrémédiablement à l’échec", insiste le RPM. Avant de les prendre à rebours : "Sans le savoir, ces médias font la promotion de deux personnalités, Jean Ping et Alexandre Barro Chambrier dont la constance dans la lutte pour l’alternance au sommet de l’Etat, constitue un gage d’espoir pour le peuple gabonais confronté à une crise multiforme causée par la gestion calamiteuse du pouvoir d’Ali Bongo".

Le secrétaire exécutif du RPM en profite pour faire remarquer la "crise éthique" qui a toujours caractérisé ces trois médias aux mains noires des tenants du palais présidentiel gabonais. "Ces journalistes passés maîtres dans l’art de l’aplatissement, rampent sans sourciller et tronquent volontiers la déontologie professionnelle à laquelle ils sont astreints contre leurs pressantes attentes stomacales", croit savoir le RPM, visiblement très remonté.

Et de conclure que "Le rassemblement de l’opposition, objet de toutes les angoisses et hantises des torpilleurs de la République, reste le leitmotiv de tous les patriotes déterminés à tourner la page de plus de 50 ans du régime en place. Il leur faudra un stratagème bien plus élaboré pour réussir à faire voler en éclat la dynamique du rassemblement de l’opposition et le rejet, par le peuple qui aspire profondément à l’alternance et au changement, du système Bongo-PDG".