IXe Jeux de la francophonie : le Gabon rentre avec 5 maigres médailles de Kinshasa !

Les IXe Jeux de la Francophonie faisaient leur grand retour après la dernière édition tenue en 2017 en Côte d’Ivoire. C’est capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui a prêté son cadre du 28 juillet au 6 août 2023 à cette grande fête sportive et culturelle de la Francophonie. Le Gabon qui y avait dépêché une délégation de 50 représentant dont 23 sportifs et autres artistes, a terminé 24e au classement des médailles avec seulement 5 médailles.

La moisson 2023 du Gabon aux IXe Jeux de la Francophonie est connue depuis ce dimanche. Bien que présent dans 5 disciplines sportives avec 12 judokas, 5 coureurs, 3 cyclistes, 2 pongistes et 1 en handisport, les Panthères du Gabon s’en sorte avec très peu de médailles engrangées. Le pays a en effet terminé 24e sur 29 nations au classement des médailles où a trôné le Maroc (58 médailles dont 23 en or), la Roumanie (38 médailles dont 17 en or) et le Cameroun (40 médailles dont 13 en or).

Fernand Nkero posant avec l’unique médaille d’argent remporté par le Gabon

Seul le judo a quelque peu fait briller le Gabon à ce rendez-vous. Le champion d’Afrique Fernand Nkero (-66kg) a échoué en finale par Waza-ari face au Canadien Julien Frascadore le 2 août. S’offrant ainsi tout de même l’unique médaille d’argent gabonaise dans ces Jeux. Il sera secondé le même jour par Emilie Daika Afang Obiang (+78kg) qui obtiendra sa médaille de bronze par ippon face à la Congolaise Isabelle Landu Malundama au terme d’un combat d’une minute et 5 secondes.

Les 3 autres médailles de bronze viendront notamment le 4 août de l’athlétisme. Guy Maganga Gorra terminera en finale du 200 mètres en 20.64’ à la 3e place derrière l’Ivoirien Cheickna Traoré (20.37’) et le Malien Fode Sissoko (20.62’). Sur le plan culturel, l’équipe BJ Vision emmené par Jemael Betole Be Ndong, Chilperie Akagha Nguema et Alphonse Ndong Anany terminera 3e du concours de création numérique le 1er août. En tennis de table, l’équipe mixte composée d’Andy Bringaud et Louidiglisia Jemina Maloufa Minzie parviendra à arracher une médaille de bronze le 31 juillet.

Les 5 médaillés du Gabon :