Intempéries à Port-Gentil : Six familles de gendarmes à la belle étoile !

De fortes pluies se sont abattues ces derniers jours dans la capitale économique Port-Gentil, province de l’Ogooué-Maritime et ses environs y occasionnant des dégâts importants dans certains quartiers faisant des sans-abris. C’est le cas du camp de gendarmerie de l’Ogooué, situé au premier arrondissement de la ville du sable. Là-bas, certaines habitations, six au total, se sont retrouvées à fleur des eaux et les toitures arrachées.

L’orage qui est tombé sur Port-Gentil a causé plusieurs dégâts : des arbres arrachés, des poteaux électriques brisés, des toitures envolées, des habitations inondées par cette bourrasque. Selon certaines sources, l’orage aurait débuté vers minuit, et s’est poursuivi jusqu’au matin. La force de la précipitation était telle que des toitures arrachées ont été projetées sur plusieurs mètres. Ces destructions ont plongé de nombreuses familles dans un désarroi total. Une autre vue des dégâts « La pluie avait débuté la nuit, il y avait des grands vents ce jour-là. C’est vers 23 heures et plus que les toitures ont commencé par se lever au fur et à mesure, jusqu’à ce que le vent emporte toutes les feuilles de tôles. Et on s’est retrouvé sans toit. Livrés à nous-mêmes », déplore une des sinistrés gendarmes. Quelques sans-abri ont pu bénéficier de la sollicitude de leurs voisins, épargnés par le phénomène destructeur. Lesquels leur ont ouvert leurs portes. Les regards des sinistrés sont désormais tournés vers les pouvoirs publics pour les sortir de leur situation actuelle de sans-logis. Les autorités administratives locales ont diligenté une mission d’inspection, afin de s’imprégner de l’étendue réelle des dégâts et évaluer par conséquence les pertes. Pour l’heure il n’a pas fini de pleuvoir à Port-Gentil et au Gabon de manière générale. Espérons que cette fin de saison pluvieuse n’occasionne pas d’autres dégâts plus importants en cette période où la vache est devenue maigre.