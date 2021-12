Insalubrité : Perenco Gabon offre deux camions bennes à la mairie de Port-Gentil

Le mairie de Port-Gentil a réceptionné ce lundi 13 décembre deux camions bennes, don de la société pétrolière Perenco Gabon. Une action qui s’inscrit dans la parfaite ligne du programme d’assainissement de la capitale économique dénommée « Ville propre, ville prospère ». En effet, en proie à une montée vertigineuse de tas d’immondices dans la capitale économique gabonaise, le conseil municipal s’est engagé à rendre à Port-Gentil son image d’antan.

Une vue de cette remise de don

« Monsieur le directeur, le conseil municipal et les populations de la commune de Port-Gentil vous disent grand merci et souhaite vous savoir toujours à nos côtés. Que Yeshua le miséricordieux vous accompagne et vous garde », a déclaré le maire Gabriel Tchango à l’endroit des responsables de la société bienfaitrice. Ce don vient une nouvelle fois renforcer le partenariat existant, en mettant à la disposition du la mairie, deux magnifiques camions bennes visant à améliorer le niveau de propreté de la ville au bénéfice des populations.

« Notre société se réjouit fortement d’être un partenaire privilégié de la maire de Port-Gentil à travers le déploiement de sa politique de RSE. Je vous souhaite d’en faire bon usage », a indiqué pour sa part Adrien Broche, directeur général de Perenco. Ces équipements en plus des 120 bacs à ordures reçus récemment de la ville de Thouars en France, permettent déjà à Port-Gentil de répondre un temps soit peu, à sa mission de collecte des ordures ménagères dévolue aux collectivités locales. Le démantèlement de la décharge de Ntchengué reste pour l’instant en suspens. Cette question sera certainement évoquée au prochain conseil municipal de janvier 2022.