Infatigable, Albert Ondo Ossa a terminé tard dans la nuit sa série de meetings dans l’hinterland

Campagne électorale réussie pour le candidat consensuel de l’opposition gabonaise Albert Ondo Ossa. Bien que n’étant eu qu’une semaine pour battre campagne et malgré les embuches dressées contre lui, le gabonais normal et candidat d’Alternance 2023 a bouclé jeudi soir sa série de meetings marathon à l’intérieur du Gabon. Il a tenu au-delà de minuit hier soir son dernier bain avec les populations à Minvoul 5woleu-Ntem, nord du Gabon), sa ville natale.

Alors que la campagne électorale pour l’élection présidentielle gabonaise sera close ce vendredi à minuit, le candidat Albert Ondo Ossa a pu boucler en l’espace de 4 jours de campagne intensive sa tournée à l’intérieur du pays. Un pari qu’il a mené au lendemain de sa désignation le 18 août et du grand meeting de lancement 48h plus tard au carrefour Rio à Libreville.

Le candidat consensuel ici à Tchibanga

Une première journée dans l’hinterland de lundi qui l’a conduit dans les villes de Tchibanga, Mouila et Lambaréné. Avant de se heurter le lendemain mardi, à l’interdiction de vol de son aéronef de campagne. Le candidat d’Alternance 2023 avait alors dénoncé un boycott des autorités sortantes. Ce qui a tout de même empêché le candidat et sa caravane de poser les pieds à Lastoursville, Koulamoutou et Franceville.

Ce contre-temps ne sera que de courte duré puisque le lendemain mercredi, la relance de sa série de meetings sera au rendez-vous. Albert Ondo Ossa a pu ainsi porter son message de libération et de redressement du pays dans la capitale économique Port-Gentil et dans la ville de Makokou. Avant de couturer hier au pas de course, son marathon électoral par les villes de Mitzic, Bitam, Oyem et Minvoul.

Des milliers de gabonais présents à cette tournée du candidat

La clôture de cette campagne pour le candidat unique de l’opposition aura lieu ce vendredi à Libreville avec un grand meeting prévu à 13h00 au rond-point de Nzeng-Ayong. Un rendez-vous qui devrait une nouvelle fois drainer du beau monde au regard de l’engouement et l’espoir que suscitent Albert Ondo auprès des populations. Elles ont en retour promis par leurs voix, de parvenir à le porter au fauteuil et ainsi battre Ali Bongo ce samedi.