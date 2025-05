Gabon : Immongault fixe le cap sur une administration sécuritaire et décentralisée efficace

Le ministre gabonais de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Hermann Immongault, a présidé ce 12 mai à Libreville une séance stratégique avec l’ensemble des cadres de son ministère, quatre jours après le premier Conseil des ministres de la Ve République. Objectif : décliner les hautes instructions du chef de l’État et insuffler une dynamique de performance dans tous les segments du ministère.

Au menu de cette réunion, une feuille de route claire et structurée autour de trois axes : modernisation de la sécurité intérieure, relance du processus de décentralisation et préparation des prochaines élections. Le ministre a insisté sur l’urgence de sécuriser le territoire, de renforcer les libertés publiques et d’accélérer le transfert de compétences aux collectivités locales.

Un audit complet de l’ensemble des directions et services est exigé d’ici le 30 mai. « Responsabilité, efficacité et loyauté institutionnelle doivent désormais guider chacune de nos actions », a martelé Hermann Immongault, qui veut un ministère fort, réactif et à la hauteur des ambitions de la Ve République.