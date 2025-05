Henri-Claude Oyima officiellement patron du méga-ministère de l’Économie et des Finances

Nommé ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et de la Vie chère, Henri-Claude Oyima a pris ses fonctions ce jeudi 8 mai à Libreville. Cette nomination marque la fusion stratégique des anciens ministères du Budget et des Comptes publics avec celui de l’Économie et des Participations. Il succède à la fois à Mark Alexandre Doumba et Charles Mba.

Patron emblématique du secteur bancaire, Oyima arrive à ce poste après avoir dirigé BGFIBank Holding Corporation SA et la Fédération des entreprises du Gabon. Son profil de technocrate expérimenté fait de lui un pilier du nouveau gouvernement Oligui Nguema, qui mise sur la compétence pour redresser les finances publiques et maîtriser le coût de la vie.

Le puissant ministre hier

Lors de la passation, il a salué le travail accompli par ses prédécesseurs et s’est engagé à poursuivre les réformes engagées, avec pour cap une relance durable de l’économie gabonaise, une meilleure gestion de la dette et la stimulation d’une croissance plus inclusive.